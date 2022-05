ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Frauenfußball „Kölsches Eigengewächs“ Gudorf verlängert bei FC-Frauen Von dpa | 30.05.2022, 11:42 Uhr

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Außenbahnspielerin Alicia Gudorf verlängert. Der neue Kontrakt der 21 Jahre alten Fußballerin beim Verein aus der Frauen-Bundesliga gilt bis zum 30. Juni 2023, wie der FC am Montag mitteilte. „Es bedeutet mir sehr viel, weiter für den 1. FC Köln aufzulaufen“, sagte Gudorf. „Der FC ist mein Herzensclub und ich gehe mittlerweile in meine elfte Saison hier.“ In der vergangenen Spielzeit war Gudorf in 18 von 22 Ligapartien dabei.