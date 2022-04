Fußball FOTO: Tom Weller Bundesliga Kölner Trainingsauftakt zur neuen Saison am 27. Juni Von dpa | 20.04.2022, 14:00 Uhr

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln startet am 27. Juni mit dem ersten Training in die neue Saison. Drei Tage zuvor müssen sich die FC-Profis einem Leistungstest unterziehen. Im neuen Sommerfahrplan, den der Club am Mittwoch bekanntgab, steht auch wieder ein Trainingslager, das vom 3. bis zum 10. Juli in Donaueschingen stattfindet.