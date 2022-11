Steffen Baumgart Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down 1. FC Köln Kölns Trainer Baumgart: „Wir schaden dem Sport“ Von dpa | 16.11.2022, 19:16 Uhr

Steffen Baumgart hat vor der am 20. November beginnenden WM in Katar erneut grundsätzliche Kritik am Profifußball geübt.