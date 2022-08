ARCHIV - Robin Koch (l) will sich bei Leeds United weiter für die Nationalmannschaft empfehlen. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa FOTO: Mike Egerton up-down up-down Premier League Koch will sich in Leeds für Nationalmannschaft empfehlen Von dpa | 02.08.2022, 04:50 Uhr

Der ehemalige Freiburger Robin Koch geht beim englischen Erstligisten Leeds United in seine dritte Spielzeit. Dort will er sich wieder in den Fokus von Hansi Flick spielen.