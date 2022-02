Glasgow Rangers - Borussia Dortmund FOTO: Scott Heppell Europa League Knockout für den BVB - Hummels: „Eine Riesenenttäuschung“ Von dpa | 25.02.2022, 05:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Aus in der Champions League, im DFB-Pokal und nun in der Europa League - dem BVB bleibt bis zum Saisonfinale nur der Bundesliga-Alltag. Einem drohenden Spannungsabfall will Trainer Rose vorbeugen.