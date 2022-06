Hat ein verrücktes halbes Jahr hinter sich: Ansgar Knauff (rechts). FOTO: imago/Uwe Kraft „Mit dem Talent haben wir gute Karten“ Europa-League-Sieger Knauff schwärmt von Qualität in U21 Von Christoph Schillingmann | 01.06.2022, 16:32 Uhr

Vor einem Jahr spielte Ansgar Knauff noch in der Fußball-Regionalliga. Nun darf er sich Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt nennen. Vor dem EM-Qualifikationsspiel mit der deutschen U21 gegen Ungarn am Freitag, 3. Juni, um 18.15 Uhr in Osnabrück spricht der 20-Jährige über seinen rasanten Aufstieg, über seine Ziele mit Eintracht Frankfurt und über die Qualität der U21.