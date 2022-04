Marcel Rapp FOTO: Thomas Frey 2. Bundesliga Kiels Sportgeschäftsführer stärkt Trainer Rapp den Rücken Von dpa | 05.04.2022, 11:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Trotz der Negativserie von fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Spielen muss sich Marcel Rapp derzeit keine Sorgen um seinen Job als Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel machen. „Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt an der Arbeit des Trainers nichts zu rütteln. Vielmehr stehen wir alle in der Verantwortung, um die aktuelle Situation zu verbessern. Vom Zeugwart bis zum Geschäftsführer Sport“, sagte Holsteins Sportgeschäftsführer Uwe Stöver den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag).