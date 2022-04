Dynamo Dresden - Holstein Kiel FOTO: Sebastian Kahnert 2. Bundesliga Kiel verpasst bei Nullnummer in Dresden vorzeitige Rettung Von dpa | 16.04.2022, 15:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Holstein Kiel muss weiter um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Die Schleswig-Holsteiner kamen am 43. Geburtstag ihres Trainers Marcel Rapp bei der abstiegsbedrohten SG Dynamo Dresden nicht über ein 0:0 hinaus. Zwar rückten die Schleswig-Holsteiner vor 21.544 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion einen Punkt näher an die Rettung, verpassten aber, vorzeitig die magischen 40 Punkte zu erreichen. Diese haben in den vergangenen 15 Jahren immer für den Klassenverbleib gereicht.