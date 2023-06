Wechselt nach Lionel Messi (l.) auch Kylian Mbappe den Club und verlässt Paris? Foto: imago-images/IP3Press up-down up-down „Transfermarkt auf den Kopf gestellt“ Keine Vertragsverlängerung bei PSG: Greift Real Madrid bei Kylian Mbappé zu? Von dpa | 13.06.2023, 15:30 Uhr

Nachdem Abgang von Superstar Lionel Messi könnte auch Kylian Mbappé Paris St. Germain in diesem Sommer verlassen. Die Vereins-Bosse sollen wütend sein, nachdem der Superstar sich per Brief zu seiner Zukunft in Paris äußerte.