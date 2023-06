Nach dem Europe Conference League Finale Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Kehrer mit Rückenwind zum DFB-Team - ter Stegen steigt ein Von dpa | 09.06.2023, 05:01 Uhr

Torwart Marc-André ter Stegen und Abwehrspieler Thilo Kehrer werden morgen als Nachzügler im DFB-Quartier in Frankfurt am Main erwartet. Das Duo soll dann in die laufende Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das 1000. Länderspiel am kommenden Montag in Bremen einsteigen.