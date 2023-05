Thilo Kehrer Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Bundesliga Kehrer glaubt an Klassenverbleib des FC Schalke 04 Von dpa | 10.05.2023, 05:06 Uhr

Nationalspieler Thilo Kehrer traut seinem ehemaligen Club Schalke 04 den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga zu. „Von meinem Gefühl her ist es so, dass jetzt gerade mit den Ergebnissen und mit der Energie, die da herrscht, dass sie es schaffen“, sagte der Verteidiger vom Premier-League-Club West Ham United in einem Sky-Interview.