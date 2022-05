ARCHIV - Kapitänin des Nationalteams der Frauen: Alexandra Popp. Foto: Sebastian Gollnow/dpa FOTO: Sebastian Gollnow Europameisterschaft Kapitänin Popp führt vorläufigen EM-Kader der DFB-Frauen an Von dpa | 31.05.2022, 11:30 Uhr

Kapitänin Alexandra Popp führt das vorläufige deutsche Aufgebot für die Fußball-Europameisterschaft in England an. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte in Frankfurt/Main 28 Spielerinnen; der vorläufige Kader wird aber noch auf 23 reduziert.