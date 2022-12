Wout Weghorst Foto: Olaf Kraak/EPA Pool/AP/dpa up-down up-down Holland-Sieg gegen die Ukraine „Jeder liebt Wout“: Weghorst trifft und verzückt den König Von dpa | 08.12.2022, 16:46 Uhr

Was für ein EM-Auftakt für Wout Weghorst! Vor ein paar Wochen dachte der Wolfsburg-Stürmer noch, er würde zu dieser Zeit irgendwo am Strand liegen. Jetzt ist er mittendrin und der große Liebling in seiner Heimat.