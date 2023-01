Ein häufiges Bild in dieser Saison: Vincenzo Grifo dreht jubelnd nach einem Tor ab, der Torwart bleibt geschlagen zurück. Foto: picture alliance/dpa/Tom Weller up-down up-down „Hauptsache, wir können am Ende einen Titel feiern“ Vincenzo Grifo vom Bundesligazweiten SC Freiburg im Interview Von Dominique Jahn | 20.01.2023, 07:35 Uhr

Vincenzo Grifo spielt beim Fußballbundesligisten SC Freiburg die Saison seines Lebens. An die überragende Vorrunde will der 29-jährige Pforzheimer nun beim Re–Start der Fußball–Bundesliga anknüpfen, schließlich geht die Jagd auf den FC Bayern München weiter. Am Samstag, 21. Januar, (15.30 Uhr/Sky) steht für den Tabellenzweiten der Auftakt beim VfL Wolfsburg an.