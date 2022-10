Spieler, Trainer, Präsident, Sponsor und nun Aufsichtsratsvorsitzender: Frank Holzer ist der SV 07 Elversberg seit Jugendtagen an verbunden. Foto: Imago/Labz up-down up-down Frank Holzer und die SV Elversberg: „Meine Heimat, mein Verein“ Hier spricht der Macher des Dorfvereins, der die 2. Bundesliga ansteuert Von Harald Pistorius | 28.10.2022, 20:09 Uhr

Eine 8000-Einwohner-Gemeinde aus dem saarländischen Landkreis Neunkirchen könnte der kleinste Standort in der Geschichte der Deutschen Fußball-Liga werden. Die SV Elversberg führt die 3. Liga an. Hier spricht der Mann, der den Verein so weit nach oben gebracht hat.