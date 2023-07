Gianni Infantino Foto: Ashley Landis/AP/dpa up-down up-down Frauen-Fußball Infantino spielt auf Katar-Rede an: „Fühle mich müde“ Von dpa | 19.07.2023, 06:20 Uhr | Update vor 13 Min.

Auf der Eröffnungspressekonferenz der WM der Fußballerinnen erinnert der FIFA-Präsident an seine Rede vor der WM in Katar. In Neuseeland und Australien will er möglichst viel Fußball schauen.