Christian Wück Foto: Tsering Topgyal/AP/dpa up-down up-down Fußball-Nachwuchs Im Rennen um EM-Ticket: U17 siegt gegen die Türkei Von dpa | 22.03.2023, 16:25 Uhr

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die zweite Runde der EM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann in Manavgat in der Türkei mit 2:1 (1:0).