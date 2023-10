Mats Hummels sieht sein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft nicht als einmalige Aktion an, sondern visiert zumindest die Heim-Europameisterschaft 2024 als klares Ziel an.



„Ich habe nicht vor, 2028 und 2030 noch irgendwelche Turniere zu spielen. Wir greifen jetzt nochmal richtig an für den Sommer. Dann schauen wir mal, was das gibt“, sagte der 34 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund, der auf der USA-Reise erstmals seit der EM 2021 wieder zum DFB-Kader gehört, in Foxborough.



Hummels: „Ich bin bereit“

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn überraschend für die Testspiele am Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford gegen Gastgeber USA und danach in Philadelphia gegen Mexiko nominiert. Er honorierte damit die konstant guten Leistungen des 76-maligen Nationalspielers im Verein. Er sei „rundum glücklich“, sagte Rückkehrer Hummels nun nach den ersten Trainingstagen.



„Ich bin bereit, wenn ich gefordert bin“, sagte er zu einem möglichen Startelf-Einsatz gleich im ersten Testspiel gegen die USA. Nagelsmann baut auch auf die Führungsqualitäten des Weltmeisters von 2014. Der Innenverteidiger will diese Anforderungen erfüllen: „Klar erwartet er das, dass ich auf dem Spielfeld die Organisation mit übernehme. Eine Rolle, die ich gerne einnehme, weil sie in meinem Naturell liegt.“



Das 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich im letzten Länderspiel in Dortmund hatte er noch als Zuschauer auf der Tribüne erlebt. Daran müsse man nun unbedingt anknüpfen. „Ich habe gemerkt bei dem Spiel, was für eine tolle Stimmung im Stadion war. Um dieses Feuer zu schüren, das bei einer Heim-EM im nächsten Jahr das Land tragen kann, dafür wären zwei Siege sehr wichtig“, sagte der Weltmeister von 2014 zu den Auftritten in den USA.