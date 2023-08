2. Liga HSV verpasst Sprung auf Platz eins - Club rettet Remis Von dpa | 06.08.2023, 16:05 Uhr Punkteteilung Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down

Der Hamburger SV hat den Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst und musste sich am Sonntag beim Karlsruher SC mit einem 2:2 (0:1) begnügen.