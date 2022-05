ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner 2. Bundesliga HSV-Trainingsauftakt am 20. Juni Von dpa | 25.05.2022, 13:22 Uhr

Der Hamburger SV startet am 20. Juni mit dem ersten Training in die Vorbereitung auf die fünfte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. An den beiden Tagen zuvor gibt es Leistungstests im UKE-Athleticum und im Trainingszentrum am Stadion. Das gab der HSV am Mittwoch bekannt. Ein Sommertrainingslager wird noch terminiert.