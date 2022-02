Tim Walter FOTO: Uwe Anspach Fussball HSV-Trainer Walter lobt Werders Werner: „Angenehmer Mensch“ Von dpa | 25.02.2022, 16:17 Uhr | Update vor 52 Min.

Vor dem Nordderby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder hat sich HSV-Trainer Tim Walter anerkennend über seinen Bremer Kollegen Ole Werner geäußert. „Ole ist ein ruhiger, sehr akribischer Arbeiter, der sich nicht in den Vordergrund spielt. Er ist ein ruhiger Zeitgenosse, ein sehr angenehmer Mensch“, sagte Walter vor dem Duell der beiden hanseatischen Traditionsclubs am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Die beiden Trainer kennen sich aus der Saison 2018/19, als Walter Chefcoach bei Holstein Kiel war und Werner die Regionalliga-Mannschaft der Schleswig-Holsteiner betreute.