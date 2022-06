Hamburgs Trainer Tim Walter gibt ein Interview. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius 2. Liga HSV startet Saison in Braunschweig: Stadtduell im Oktober Von dpa | 17.06.2022, 12:55 Uhr

Der Hamburger SV startet mit einem Nordduell bei Eintracht Braunschweig in seine fünfte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Das Spiel findet am 16. oder 17. Juli im Eintracht-Stadion statt. Bereits am Vorabend eröffnet Hannover 96 die neue Zweitliga-Saison mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. „Das Auftaktspiel zu haben, ist immer etwas Besonderes“, sagte Sportdirektor Marcus Mann. „Das wird keine leichte, aber eine sehr interessante Aufgabe.“