ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Fußball HSV startet in fünfte Zweitliga-Saison: Ziel Aufstieg Von dpa | 20.06.2022, 02:34 Uhr

Vier Wochen nach der verlorenen Relegation startet der Hamburger SV als letzter Fußball-Zweitligist in die Saisonvorbereitung. Nach den Leistungstests am Wochenende bittet Trainer Tim Walter am heutigen Tag seine Mannschaft zur ersten Übungseinheit nach der Sommerpause. Ziel im fünften Zweitliga-Jahr ist unbedingt der Aufstieg, nachdem die Erstliga-Rückkehr in der Relegation gegen den Bundesliga-16. Hertha BSC knapp verpasst worden war.