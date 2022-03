Fußball FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga HSV-Profis Kittel, Heyer und Schonlau zurück auf Platz Von dpa | 15.03.2022, 12:23 Uhr | Update vor 2 Std.

Trainer Tim Walter hat am Dienstag drei Corona-Rückkehrer beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV begrüßt. Sonny Kittel, Moritz Heyer und Sebastian Schonlau absolvierten eine Einheit mit leichter Belastung. Nach Clubangaben solle so die Heranführung an das Teamtraining bestmöglich gesteuert werden.