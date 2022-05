ARCHIV - Ein Spielball landet im Tor. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Tom Weller 2. Liga HSV-Profi Vuskovic hofft weiter auf WM-Teilnahme Von dpa | 05.05.2022, 10:40 Uhr

HSV-Profi Mario Vuskovic hat die Hoffnung auf eine Teilnahme an der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar noch nicht aufgegeben. „Jeder Fußballer träumt davon, bei einer WM dabei zu sein“, sagte der 20 Jahre alte Abwehrspieler des Hamburger SV der „Bild“-Zeitung (Donnerstag). Voraussetzung wäre aber wohl der Aufstieg mit dem HSV aus der 2. Liga in die Bundesliga, denn der kroatische Verband hat vorgegeben, dass nur Erstliga-Spieler Aussichten auf die Teilnahme an der Winter-WM in Asien haben.