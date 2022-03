Fußball FOTO: Christian Charisius 2. Liga HSV-Profi Vagnoman: „Werden am Ende gut dastehen“ Von dpa | 28.03.2022, 17:32 Uhr | Update vor 2 Std.

Abwehrspieler Josha Vagnoman vom Hamburger SV sieht seine Mannschaft im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga in einer aussichtsreichen Position. „In den letzten Jahren waren wir die Gejagten, hatten den größten Druck und konnten hinten heraus eigentlich nur verlieren. Jetzt ist es mal andersrum“, sagte der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger bei hsv.de. „Daher bin ich überzeugt: Wenn wir alles reinhauen und es schaffen, möglichst oft unser Spiel zu spielen und unsere beste Leistung abzurufen, dann werden wir am Ende auch in der Tabelle gut dastehen.“