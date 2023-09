2. Liga HSV patzt auch in Osnabrück Von dpa | 22.09.2023, 20:37 Uhr | Update vor 43 Min. VfL Osnabrück - Hamburger SV Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down

Der Hamburger SV verliert auch gegen den zweiten Aufsteiger. So wird es in dieser Saison wieder nichts mit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. In Osnabrück ist der Jubel dagegen groß.