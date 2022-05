Trainer Tim Walter vom Hamburger SV jubelt über einen Sieg. Foto: Danny Gohlke/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Danny Gohlke Bundesliga-Relegation HSV mit Mut zum Relegations-Favoriten Hertha BSC Von dpa | 19.05.2022, 04:38 Uhr | Update vor 16 Min.

Der Hamburger SV will im Hinspiel der Relegation um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga vorlegen. Das Team von Trainer Tim Walter rechnet sich heute Abend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im vermutlich mit 75.500 Zuschauern ausverkauften Berliner Olympiastadion gegen den Favoriten Chancen aus. „Ich glaub', da geht was“, sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau. Das Rückspiel wir am kommenden Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im ausverkauften Volksparkstadion angepfiffen.