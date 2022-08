Hamburger tragen sich im Rathaus in ein Kondolenzbuch für Uwe Seeler ein. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild FOTO: Markus Scholz up-down up-down Trauerfeier am 10. August HSV-Legende Uwe Seeler im engsten Familienkreis beigesetzt Von dpa | 04.08.2022, 18:56 Uhr | Update vor 29 Min.

Das am 21. Juli gestorbene Fußball-Idol Uwe Seeler ist in Hamburg im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Die große Trauerfeier für Seeler findet am Mittwoch im Volksparkstadion statt.