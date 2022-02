Fans jubeln im Stadion FOTO: Bernd Thissen Fussball HSV-Heimspiele gegen Werder Bremen und KSC ausverkauft Von dpa | 18.02.2022, 16:26 Uhr | Update vor 9 Std.

Die anstehenden Heimspiele des Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen am 27. Februar und im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC am 2. März sind ausverkauft. Wie die Hanseaten dazu am Freitag mitteilten, wurde der Vorverkauf schon nach dem Vorgriffsrecht der Dauerkartenpfand-Inhaber beendet. Für beide Spiele wurden die jeweils verfügbaren 10.000 Tickets verkauft.