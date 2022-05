Die Spieler des HSV feiern das Tor zum 2:0 gegen Hannover 96. Foto: Frank Molter/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Frank Molter 2. Bundesliga HSV gewinnt gegen Hannover und rückt auf Platz zwei vor Von dpa | 07.05.2022, 15:42 Uhr

Der Hamburger SV darf weiter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hoffen. Die Norddeutschen gewannen am Samstag ihr Heimspiel in der 2. Liga gegen Hannover 96 mit 2:1 (2:1) und rückten zumindest bis Sonntagnachmittag auf den zweiten Tabellenplatz vor. Dann könnte Werder Bremen mit einem Sieg bei Erzgebirge Aue den HSV auf den Relegationsrang verdrängen.