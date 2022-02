Fußball FOTO: Carmen Jaspersen Fussball HSV darf im Pokal vor 25.000 Zuschauern spielen Von dpa | 22.02.2022, 13:38 Uhr | Update vor 7 Std.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV darf das Nordderby am Sonntag gegen Werder Bremen sowie das Pokal-Viertelfinale am 2. März gegen den Karlsruher SC vor 25.000 Zuschauern spielen. Das teilte Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Hamburger Senats mit.