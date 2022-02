Fußbälle FOTO: Robert Michael Fussball HSV bei erstarkten Sandhäusern gefordert Von dpa | 19.02.2022, 10:00 Uhr | Update vor 15 Std.

Der Hamburger SV will in seinen Aufstiegsbemühungen zur Fußball-Bundesliga nicht nachlassen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter spielt am heutigen Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-Fünfzehnten SV Sandhausen und ist Favorit. Sollten die Norddeutschen gewinnen, wäre es ihr vierter Sieg in Serie in der 2. Liga.