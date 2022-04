ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner 2. Bundesliga Holstein Kiel will Punkt bei Werner-Wiedersehen in Bremen Von dpa | 29.04.2022, 01:50 Uhr

Holstein Kiel fehlt rechnerisch noch ein Punkt, um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga zu sichern. Doch eigentlich können die Kieler beruhigt zum drittletzten Saisonspiel heute (18.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Werder Bremen und zum Wiedersehen mit ihrem einstigen Trainer Ole Werner reisen. Denn so ernsthaft mag niemand daran glauben, dass das Team von Trainer Marcel Rapp noch in Gefahr geraten kann. „Wir sollten einen Punkt holen, damit wir zu hundert Prozent sicher sind“, sagte Rapp dennoch.