FOTO: Danny Gohlke 2. Bundesliga Holstein Kiel vor schwerem Gang nach Darmstadt Von dpa | 02.04.2022, 02:04 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will sich möglichst schnell aus der Abstiegszone der 2. Fußball-Bundesliga verabschieden. Die Schleswig-Holsteiner treten am heutigen Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellendritten Darmstadt 98 an. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp ist mit 34 Punkten Zwölfter, sechs Zähler vor dem Relegationsplatz.