2. Bundesliga Holstein Kiel: Fehlenden Punkt zum Liga-Verbleib holen Von dpa | 22.04.2022, 05:23 Uhr

Holstein Kiel will am Samstag (13.30 Uhr/Sky) die letzten Zweifel am Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga ausräumen. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim würde der Mannschaft von Marcel Rapp schon ein Punkt genügen, um sicher zu sein, doch der Anspruch des „Störche“-Trainers ist ein anderer: „Die Aufgabe ist, dass wir drei Punkte holen“, sagte der 43-Jährige am Donnerstag in Kiel. Für die Partie sind bislang etwa 9500 Karten verkauft.