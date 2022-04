Fußball FOTO: Jens Büttner Bundesliga Hofmann und Thuram nach Verletzungen Startelf-Kandidaten Von dpa | 08.04.2022, 01:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann und Offensiv-Kollege Marcus Thuram könnten bei Borussia Mönchengladbach nach ihren Ausfällen an diesem Wochenende in die Startelf zurückkehren. „Das sind zwei Spieler, die grundsätzlich immer ein Thema sein müssen für die Startaufstellung“, sagte Trainer Adi Hütter am Donnerstag und damit zwei Tage vor dem Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth.