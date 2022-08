TSG 1899 Hoffenheim - FC Augsburg Foto: Tom Weller/dpa up-down up-down 4. Spieltag Hoffenheim vergrößert Augsburgs Nöte Von dpa | 27.08.2022, 17:37 Uhr

Die TSG 1899 Hoffenheim setzt sich nach dem dritten Sieg in Serie in der Spitzengruppe fest. Die über weite Strecken passiven Augsburger haben derweil große Defizite. In der Loge sitzt ein zuletzt selten gesehener Ehrengast.