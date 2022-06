ARCHIV - Maximilian Beier in Aktion für Hannover 96. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Daniel Reinhardt Transfer Hoffenheim leiht Stürmer Beier weiter an Hannover aus Von dpa | 08.06.2022, 13:20 Uhr

Die TSG 1899 Hoffenheim verleiht Angreifer Maximilian Beier auch in der kommenden Saison an Hannover 96. Dies teilten beide Clubs am Mittwoch mit. Der 19-Jährige hatte sich in der abgelaufenen Spielzeit einen Stammplatz beim Fußball-Zweitligisten erkämpft und erzielte drei Tore in 30 Spielen. Beim Erstligisten Hoffenheim war er zuvor kaum noch zum Zug gekommen.