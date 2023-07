Oliver Baumann Foto: Christoph Lother/dpa up-down up-down Testspiel Hoffenheim besiegt niederländischen Meister Feyenoord Von dpa | 22.07.2023, 15:59 Uhr | Update vor 2 Std.

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat in einem Testspiel einen Achtungserfolg eingefahren. Das Team von Pellegrino Matarazzo besiegte in Kitzbühel den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam mit 4:2 (2:1) und schloss das Trainingslager in Österreich so mit einem Erfolg ab.