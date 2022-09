Marco Reus Foto: Marco Steinbrenner/dpa up-down up-down Champions League „Hoffen auf Spektakel“: BVB wieder vor Gelber Wand Von dpa | 06.09.2022, 04:49 Uhr

Auch mit Hilfe der Fans will Borussia Dortmund in dieser Saison wieder besser in der Champions League abschneiden als in der vorigen Spielzeit. Die Zuschauerkapazität im Stadion ist nun deutlich höher.