Der VfB Stuttgart geht nach seinem starken Saisonstart in der Fußball-Bundesliga als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98.



Trainer Sebastian Hoeneß hat vor der Partie am Abend (20.30 Uhr/DAZN) aber eindringlich davor gewarnt, den Aufsteiger zu unterschätzen. „Um ehrlich zu sein, war ich sehr froh über das Spiel gegen Gladbach. Jetzt hat auch der Letzte gesehen, dass es sehr viele gute Gründe gibt, warum Darmstadt in der Bundesliga spielt“, sagte der 41-Jährige.



Die Darmstädter hatten gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Sonntag zur Pause 3:0 geführt, nach einem Platzverweis gegen Verteidiger Matej Maglica zu Beginn der zweiten Hälfte aber nur 3:3 gespielt. „Sie haben es in 45 Minuten geschafft, Gladbach mal kurz richtig aufzufressen“, sagte Hoeneß. Mit hoher Intensität hätten es die Hessen geschafft, sich ins Spiel zu kämpfen. Die Leistung der Lilien im ersten Durchgang helfe ihm, „noch mal ganz deutlich zu machen, dass es in der Bundesliga einfach keine Laufkundschaft gibt“, erklärte der Coach der Stuttgarter. Er erwarte eine „große Herausforderung.“



Der VfB steht vor dem 5. Spieltag bei neun Punkten und könnte vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Darmstadt hat aktuell einen Zähler.