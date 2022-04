ARCHIV - Ex-Bayern Trainer Ottmar Hitzfeld- Foto: Robert Ghement/EPA/dpa/Archivbild FOTO: Robert Ghement Bundesliga Hitzfeld zum Duell seiner Ex-Clubs: „Bayern noch Favorit“ Von dpa | 23.04.2022, 13:20 Uhr | Update vor 56 Min.

Vor dem Duell seiner ehemaligen Vereine in der Fußball-Bundesliga sieht der ehemalige Top-Trainer Ottmar Hitzfeld den FC Bayern München weiterhin als Favorit gegen Borussia Dortmund. „Die Bayern haben eine hervorragende Mannschaft und sie haben großartige Transfers getätigt“, sagte der 73-Jährige dem Pay-TV-Sender Sky. „Es wird ein offenes Spiel, aber die Bayern sind immer noch der Favorit. Dortmund kann in diesem Spiel aber viel an Mentalität, Sympathie und Prestige gewinnen.“