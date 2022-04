Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar findet vom 21. November bis zum 18. Dezember statt. FOTO: dpa/AP/Darko Bandic Heute Abend WM-Auslosung Liveblog: Auf diese Teams kann Deutschland bei der WM in Katar treffen Von dpa | 29.03.2022, 14:42 Uhr | Update vor 37 Min.

In Katar werden am Freitag die WM-Gruppen ausgelost. Deutschland wird dabei vermutlich in Lostopf zwei stecken. Jedoch werden noch nicht alle Teams für die Endrunde feststehen, die am 21. November beginnt. Hier finden Sie alle Infos zur Auslosung der Gruppenphase der Fußball-WM 2022 in unserem Liveblog.