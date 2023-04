Dodi Lukebakio Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Bundesliga Hertha-Coach Schwarz: Einsatzgarantie für Lukebakio Von dpa | 12.04.2023, 15:00 Uhr

Hertha BSC hat in der Offensive viele Alternativen. Gezündet hat noch kein Angreifer so richtig. An Dodi Lukebakio hält Trainer Sandro Schwarz im Keller-Kracher bei Schalke 04 auf jeden Fall fest.