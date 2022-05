Eine Anzeigentafel im Olympiastadion zeigt vor einem Spiel die Fahne von Hertha BSC an. Foto: Sören Stache/dpa/Symbolbild FOTO: Soeren Stache Relegation Hertha BSC gegen HSV: Zurückhaltung gegen Ballbesitz Von dpa | 18.05.2022, 20:59 Uhr

Mit Hertha BSC und dem Hamburger SV treffen in der Relegation um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga zwei unterschiedliche Spielsysteme aufeinander. Der HSV will immer den Ball haben, sucht permanent die Offensive, erarbeitet sich zahlreiche Chancen, schießt viele Tore. Hertha ist zurückhaltender, verzeichnet nur 10,82 Torschüsse pro Partie (HSV 15,44) und trifft deutlich seltener: Die Mannschaft von Trainer Felix Magath begnügte sich mit 37 erzielten Toren, der HSV bringt es auf 67. Bei den Gegentoren zeigen sich die Hauptstädter anfällig (71), die Hamburger hatten mit 35 Gegentreffern die besten Hintermannschaft der 2. Liga.