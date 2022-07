ARCHIV - Verlässt Hertha BSC: Javairô Dilrosun. Foto: Soeeiren Stache/dpa FOTO: Soeren Stache up-down up-down Transfermarkt Hertha-Angreifer Dilrosun wechselt zu Feyenoord Rotterdam Von dpa | 11.07.2022, 17:36 Uhr

Hertha BSC hat seinen Außenstürmer Javairô Dilrosun an Feyenoord Rotterdam verkauft. Das teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit. Der 24-Jährige stand zuvor schon nicht mehr auf der Kaderliste für das am Dienstag beginnende Trainingslager der Hertha in England.