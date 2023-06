Scholz und Neuendorf Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild up-down up-down Fußball „Heimspiel für Europa“: Scholz läutet Countdown für EM ein Von dpa | 09.06.2023, 15:17 Uhr

Ein Jahr vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland werden Bundeskanzler Olaf Scholz, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Turnierdirektor Philipp Lahm am kommenden Mittwoch in Berlin den Countdown einläuten.