FC Chelsea - Newcastle United FOTO: Adam Davy Premier League Havertz rettet FC Chelsea späten Heimsieg gegen Newcastle Von dpa | 13.03.2022, 17:07 Uhr | Update vor 18 Min.

Kai Havertz hat dem in Turbulenzen steckenden FC Chelsea mit einem späten Tor noch einen Heimsieg in der Premier League beschert. Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf in der 89. Minute zum hart erarbeiteten 1:0 (0:0) gegen Newcastle United.