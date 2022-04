Jens Härtel FOTO: Danny Gohlke 2. Bundesliga Hansa will mit Sieg Klassenverbleib praktisch perfekt machen Von dpa | 17.04.2022, 09:05 Uhr | Update vor 42 Min.

Aufsteiger FC Hansa Rostock kann mit einem Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie perfekt machen. „Wir wollen die Marke von 40 Punkten erreichen“, sagte Trainer Jens Härtel, der seinen Vertrag bei den Mecklenburgern am Freitag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert hat.